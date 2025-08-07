Três feridos no incêndio em Vila Pouca de Aguiar

Dois bombeiros e um civil ficaram feridos esta quinta-feira no incêndio em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

A informação foi confirmada à Renascença pelo comandante de bombeiros de Vila Pouca de Aguiar. Hugo Silva indica que todos os feridos são ligeiros.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Vila Real.

O combate às chamas está a evoluir de forma favorável. O fogo foi dominado pouco depois das 18h00.

No terreno, permanecem 220 operacionais, apoiados por 67 veículos e 5 meios aéreos.

Esta tarde, o incêndio chegou a ameaçar uma aldeia, mas atingiu, sobretudo, zona de mato e campos agrícolas.

O alerta foi dado às 10h00 desta quinta-feira, na Serra do Alvão.

A Serra do Alvão integra os concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Vila Real e Mondim de Basto, tendo sido atingida nos dois últimos concelhos por um outro incêndio que deflagrou no sábado e entrou em resolução na manhã de quarta-feira.