Alcobaça festeja 640 anos da Batalha de Aljubarrota e Feira de S. Bernardo

As comemorações dos 640 anos da Batalha de Aljubarrota e a centenária Feira de S. Bernardo marcam o mês de agosto no concelho de Alcobaça, com recriações históricas e cinco concertos no programa de animação.

As festividades neste concelho do distrito de Leiria vão arrancar na vila de Aljubarrota, com mais uma edição do evento "Aljubarrota Medieval" a decorrer entre os dias 14 e 17 de agosto.

A edição deste ano assinala os 640 anos da Batalha de Aljubarrota, que decorreu no final da tarde de 14 de agosto de 1385, entre as tropas portuguesas, comandadas por D. João I de Portugal, e o exército castelhano, liderado por João I de Castela. .

A batalha de que saíram vitoriosos os portugueses, e que celebrizou a lendária figura de Brites de Almeida, mais conhecida como a Padeira de Aljubarrota, é anualmente recriada na vila com tavernas com refeições medievais, cenas do quotidiano militar e ofícios da época, desfiles a cavalo e um programa de animação itinerante.

O programa inclui duas exposições: "O Dia de Aljubarrota", que estará patente na Casa da Janela Manuelina, e " A Batalha Real", de António Cassiano Santos, que será inaugurada no dia 14, no Armazém das Artes, em Alcobaça.

Na primeira, segundo informação da Câmara de Alcobaça, "poderão ser vistas várias réplicas de peças de armaria de época e a reconstituição do Loudel de D. João I, peça de vestuário que terá sido usado por D. João I na Batalha de Aljubarrota e oferecido pelo rei a Santa Maria da Oliveira, em sinal de gratidão pela vitória alcançada nessa batalha".

A exposição do Armazém das Artes apresenta, por seu lado, uma nova proposta, mostrando uma pintura de grande formato da autoria de António Cassiano Santos que "a partir de mitos, lendas e factos" transporta o público para "uma nova leitura do passado --- e do presente --- num campo de batalha onde a contemplação ainda tem lugar", pode ler-se numa nota à imprensa.

A obra ficará patente em exposição até 01 de março de 2026.

O concelho de Alcobaça, que comemora o seu feriado municipal a 20 de agosto, assinala também a data com mais uma edição da centenária Feira de São Bernardo, que decorrerá entre essa data e o dia 24.

Considerada pela autarquia "o grande ponto de encontro de todos os alcobacenses, vindos de todas as freguesias", a feira festeja o padroeiro do concelho, São Bernardo de Claraval, assumindo-se como uma mostra do desenvolvimento económico resultante das várias técnicas agrícolas, gastronómicas e industriais introduzidas pelos monges de Cister ao longo de oito séculos.

Mariza, no dia 20, abre o cartaz, que segue depois com Dillaz, Gabriel o Pensador, Fernando Gabriel e, a fechar, no dia 24, The Gift -- 30 anos, com a participação especial do coral Amália Hoje.