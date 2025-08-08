App SNS 24 sem dados? Governo admite problemas, mas garante que há solução

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) lamentam os constrangimentos no acesso à nova aplicação SNS 24, mas garante disponibilidade dos dados e a resolução dos problemas através da Linha SNS24.

Numa nota enviada às redações, o SPMS justifica os constrangimentos com a inserção dos dados dos utentes ou a integração de informação com entidades prestadoras de cuidados, cujos sistemas também se encontram em mudanças.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Esta entidade do Ministério da Saúde adianta que, desde o lançamento da nova app SNS 24, já prestou serviços digitais e informações de saúde com sucesso a mais de 1,5 milhões de utilizadores.

Reforça ainda que os dados dos utentes não estão perdidos ou foram eliminados e que toda a informação clínica permanece salvaguardada.

Se os problemas no acesso persistirem, os utentes deverão contactar a Linha SNS 24 e selecionar a opção 5.



A nota sublinha que as equipas técnicas manterão uma monitorização permanente da app e do Portal SNS 24, a fim de assegurar a estabilidade, segurança e melhoria contínua do serviço prestado, recordando que se trata de um serviço gratuito e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

