Apreendidas 120 artes de pesca ilegais em fiscalizações de captura de polvo no Norte

A Polícia Marítima apreendeu 120 artes de pesca caladas ilegais e 10 armadilhas durante uma fiscalização com foco na captura de polvo, interdita até 15 de agosto na região Norte do país, informou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN referiu que realizou entre terça e quinta-feira ações de fiscalização dirigidas à atividade de pesca, com foco na captura de polvo, atualmente interdita até 15 de agosto, devido ao período de defeso, ao largo de Aveiro, Viana do Castelo e ainda na área de Leixões (Matosinhos) e Póvoa de Varzim.

"Das ações de fiscalização, resultou a apreensão de um total de 120 artes de pesca caladas ilegais, denominadas por "alcatruzes", e 10 armadilhas, tendo os cerca de 50 polvos capturados e os alcatruzes que continham ovas no interior sido devolvidos ao habitat natural. Foram ainda levantados diversos autos de notícia", refere a mesma nota.

Segundo a AMN, estas iniciativas têm como principal objetivo intensificar o controlo do cumprimento do período de defeso da captura do polvo, contribuindo para a proteção e sustentabilidade dos recursos marinhos, em alinhamento com as diretrizes de conservação estabelecidas pelas autoridades competentes.

Esta ação contou com a participação de elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro, de Leixões e de Viana do Castelo.