Autárquicas. Pedro Duarte aposta nas mulheres para vencer

Pedro Duarte, candidato à presidência da Câmara do Porto, pela coligação "O Porto Somos Nós" apresentou as listas candidatas às autáquicas, esta sexta-feira, no Palácio da Justiça.

Pedro Duarte aposta numa lista com várias mulheres e, dessa forma, lança o mote para a sua campanha e possível mandato.

"É um sinal que queremos dar de que nós estamos no século XXI e a nossa sociedade já não admite qualquer espécie de discriminação", sublinha.

O ex-ministro dos Assuntos Parlamentares apresentou a médica independente Marta Massada como cabeça de lista à Assembleia Municipal, apostando que consegue fazer eleger a primeira mulher presidente naquele órgão.

"Temos nestas listas, não só uma candidata a Presidente da Assembleia Municipal (Marta Massada), que será a primeira mulher Presidente da Assembleia Municipal do Porto, mas temos também, por exemplo, a número dois e a número três que são também mulheres", adianta.

Pedro Duarte está "certo que vamos chegar à noite das eleições autárquicas e celebrar uma vitória para esta candidatura, mas principalmente uma grande vitória para a cidade do Porto".