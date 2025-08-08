Câmara de Lisboa rejeita acusação de abandono do Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles

A autarquia de Lisboa refuta as acusações de que o Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, na Praça de Espanha, estará ao abandono, sem manutenção nem limpeza. O vereador Rui Cordeiro, com os pelouros da Higiene Urbana e Estrutura Verde da Câmara Municipal de Lisboa, garante que todos os dias aquele espaço é limpo e alvo de operações de manutenção e limpeza.

"Nós temos uma brigada de intervenção rápida da higiene urbana que faz a limpeza de resíduos, que recolhe o material perigoso, como seringas, e que aciona a intervenção social sempre que necessário. Temos também uma instituição, que é 'O Companheiro', que semanalmente realiza connosco ações de limpeza", assegura o vereador.

Ao nível da estrutura verde, "as equipas de jardinagem asseguram a poda e monitorização das arvores, o controle da vegetação e das espécies invasoras, bem como a gestão fitossanitária", havendo, por isso, "um acompanhamento muito regular do ponto de vista da higiene urbana e dos espaços verdes".

Quanto aos sem-abrigo que têm ocupado partes daquele espaço, o vereador garante que "estão a ser alvo de acompanhamento no âmbito do plano 24-30, para a pessoa em situação de sem-abrigo", que prevê um investimento de 70 milhões de euros e que prevê "um acompanhamento social, habitacional e de empregabilidade, para que se possa dar resposta a cada caso".

Desta forma, a questão que se coloca é se quem vive na zona da Praça de Espanha ou por ali passa todos os dias está a ver mal, ao relatar uma realidade diferente da que a autarquia garante existir?

"Não é uma questão de estarem a ver mal", diz Rui Cordeiro.

"Como disse, fazemos uma limpeza diária do ponto de vista da higiene urbana e de outro tipo de lixo ali acumulado. O que acontece é que, pontualmente, pode haver situações que chamem mais a atenção, e as pessoas fazem esses comentários", remata, em resposta à reportagem da Renascença.