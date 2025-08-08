Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cerca de 40 migrantes desembarcam em praia do Algarve

08 ago, 2025 - 22:37 • Marisa Gonçalves , Ricardo Vieira

Os migrantes apresentam sinais de desidratação e estão a ser assistidos pelos autoridades.

A+ / A-

Um grupo de cerca de 40 migrantes, entre as quais duas crianças, desembarcou esta sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho algarvio de Vila do Bispo.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela Renascença junto de fonte da Proteção Civil e da GNR.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta foi dado pelas 20h00, através de um popular que se encontrada na zona.

A Autoridade Marítima Nacional avança, em comunicado, que prestou auxílio a 38 imigrantes, entre os quais duas crianças, "que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira que desembarcou na praia da Boca do Rio".

Os migrantes apresentam sinais de desidratação.

“Um barco deu à costa com cerca de 40 migrantes e foi necessário fazer a retenção deles e agora o apoio sanitário, ver como estão, garantir que estão bem de saúde, e depois fazer a identificação deles e a tramitação legal”, disse à Renascença o capitão Barbosa, da GNR.

As informações ainda são escassas, mas o grupo terá chegado numa embarcação oriunda do Norte de África.

Devido à sua localização geográfica, Portugal não é um destino frequente de embarcações com imigrantes irregulares.

[notícia atualizada às 22h48 - com declarações da GNR]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 08 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)