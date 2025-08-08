Cerca de 40 migrantes desembarcam em praia do Algarve

Um grupo de cerca de 40 migrantes, entre as quais duas crianças, desembarcou esta sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho algarvio de Vila do Bispo.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela Renascença junto de fonte da Proteção Civil e da GNR.

O alerta foi dado pelas 20h00, através de um popular que se encontrada na zona.



A Autoridade Marítima Nacional avança, em comunicado, que prestou auxílio a 38 imigrantes, entre os quais duas crianças, "que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira que desembarcou na praia da Boca do Rio".

Os migrantes apresentam sinais de desidratação.

“Um barco deu à costa com cerca de 40 migrantes e foi necessário fazer a retenção deles e agora o apoio sanitário, ver como estão, garantir que estão bem de saúde, e depois fazer a identificação deles e a tramitação legal”, disse à Renascença o capitão Barbosa, da GNR.



As informações ainda são escassas, mas o grupo terá chegado numa embarcação oriunda do Norte de África.

Devido à sua localização geográfica, Portugal não é um destino frequente de embarcações com imigrantes irregulares.

[notícia atualizada às 22h48 - com declarações da GNR]