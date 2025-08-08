Cerca de 40 migrantes desembarcam em praia do Algarve

Um grupo de cerca de 40 migrantes, entre os quais duas crianças, desembarcou esta sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho algarvio de Vila do Bispo.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela Renascença junto de fonte da Proteção Civil e da GNR.

O alerta foi dado pelas 20h00, através de um popular que se encontrada na zona.



A Autoridade Marítima Nacional (AMN) avança, em comunicado, que prestou auxílio a 38 imigrantes, entre os quais duas crianças, "que se encontravam a bordo de uma embarcação de madeira que desembarcou na praia da Boca do Rio".

Os migrantes apresentam sinais de desidratação e debilidade física. Já receberam água e comida e está a ser realizada uma avaliação clínica.

"À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil, tendo prontamente auxiliado as mesmas", adianta o comunicado da AMN.