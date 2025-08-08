Cinco carteiristas suspeitos de fazerem parte de rede transnacional detidos em Lisboa

Cinco carteiristas estrangeiros, suspeitos de fazerem parte de uma associação criminosa transnacional, com "um elevado grau de sofisticação e organização", foram detidos na quarta-feira em Belém, Lisboa, e ficaram em prisão preventiva, revelou esta sexta-feira a PSP.

Num comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP indicou que os três homens e duas mulheres fazem parte de uma associação criminosa transnacional e são suspeitos de furtarem carteiras e de levantamentos de dinheiro com os cartões bancários das vítimas.

Segundo a PSP, o crime que levou à detenção ocorreu na Praça do Império, quando quatro dos carteiristas seguiram uma turista.

Quando a vítima subia as escadas da passagem inferior junto ao Padrão dos Descobrimentos, duas mulheres colocaram-se à sua frente, bloqueando-lhe a passagem, enquanto os dois homens "colocaram-se nas suas costas e um deles abriu-lhe a mala e furtou-lhe a carteira, voltando para trás", separando-se do grupo, contou a PSP.

Investigadores da força especial da PSP destinada ao combate deste fenómeno criminal (F3C) viram a ação dos carteiristas e seguiram-nos até à Praça do Império, local onde três deles se preparavam para entrar numa viatura com um quinto elemento ao volante, que esperava "os restantes membros do grupo, para proporcionar uma fuga rápida do local".

A PSP deteve os quatro elementos presentes, tendo mais tarde detido o elemento que se separara do grupo.

No carro de fuga, uma viatura alugada, os investigadores encontraram um "touchpad" com leitor de cartões bancários, que permitiria "a realização de movimentos e transações monetárias imediatas com os cartões furtados às vítimas", salientou a PSP.

O carteirista que se separou do grupo, com os cartões bancários da vítima, foi a uma caixa ATM e fez oito levantamentos de 150 euros cada, num total de 1.200 euros.

Aquando da detenção deste elemento, a PSP recuperou o valor levantado do multibanco, que foi entregue à vítima.

"Os investigadores perceberam que estão perante um grupo de carteiristas com um elevado grau de sofisticação e organização, como se pode ver pela forma como se fazem transportar em viatura de aluguer, aliado à sua forma de atuação, e por possuírem meios técnicos já com alguma tecnologia", acrescentou a PSP.

Apenas dois dos detidos tinham histórico por este tipo de furtos, sendo que os outros três tinham acabado de chegar a Lisboa.

Os cinco detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, e ficaram a aguardar julgamento em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.