  • Noticiário das 19h
  • 08 ago, 2025
Comboio Porto-Vigo com transbordo em Viana para assegurar serviço

08 ago, 2025 - 19:44 • Lusa

CP diz ser uma medida "excecional e temporária", sem indicar qual a data de conclusão dos "ajustes transitórios" no serviço que é operado em conjunto com a espanhola Renfe.

A+ / A-

O comboio internacional Celta, que faz o trajeto Porto-Vigo, vai obrigar a transbordo em Viana do Castelo a partir de 17 de agosto, para permitir "garantir a continuidade do serviço", revelou esta sexta-feira a CP.

Em comunicado, a CP diz ser uma medida "excecional e temporária", sem indicar qual a data de conclusão dos "ajustes transitórios" no serviço que é operado em conjunto com a espanhola Renfe desde julho de 2013, ligando Vigo ao Porto com paragens em Valença, Viana do Castelo e Nine.

De acordo com a CP, a partir de 17 de agosto, "o trajeto entre Porto-Campanhã e Viana do Castelo será assegurado por automotoras elétricas UTE 2240, mantendo-se as automotoras UTD 592 no percurso Viana do Castelo-Vigo".

"Trata-se de uma medida excecional e temporária, sem qualquer supressão de comboios. O serviço manter-se-á assegurado com a introdução de transbordo em Viana do Castelo", assegura.

A CP diz que "manterá um acompanhamento próximo com a RENFE, parceira deste serviço internacional, prestando todos os esclarecimentos necessários e monitorizando os efeitos desta medida sobre a oferta".

A CP não esclarece qual o motivo de o serviço passar a ser operado por dois tipos diferentes de automotoras e de ser necessário transbordo.

O PCP de Viana do Castelo revelou hoje que questionou o Governo sobre quais as medidas que vai adotar "para que a CP esteja capacitada para modernizar o seu material circulante por forma a poder dar resposta às necessidades de melhoria da oferta ferroviária - nacional e internacional - e aos grandes investimentos que o país está a realizar na infraestrutura".

Os comunistas perguntam também "qual o ponto da situação da ligação ferroviária do Porto a Vigo".

No documento, divulgado pelo PCP, refere-se que "a ligação ferroviária entre Porto e Vigo, com dois comboios diários em cada sentido, é operada com automotoras UTD592 da RENFE alugadas à CP, numa parceria iniciada em 2013 que inclui a operação do lado espanhol entre a fronteira e Vigo".

"Estas automotoras, material velho à data já "encostado" em Espanha, foram então alvo de grandes reparações antes de entregues à CP e repostas ao serviço, mas sempre registaram grandes problemas", diz o partido, notando que "à CP cabia a realização da sua manutenção corrente".

O PCP diz que, de acordo com uma notícia do jornal galego Faro de Vigo, "aquelas automotoras estão a atingir o limite de quilómetros percorridos, o que obriga a grandes revisões a realizar em Espanha", não existindo "acordo entre a CP e a RENFE sobre o pagamento destas grandes revisões".

Assim, segundo relata o partido, "passará a existir uma automotora da RENFE a fazer a operação entre Vigo e Viana do Castelo e uma automotora da CP a operar entre Viana do Castelo e o Porto".

Com partidas diárias, o comboio Celta, que é operado pela CP em conjunto com a RENFE, iniciou a atividade em julho de 2013, ligando Vigo ao Porto com paragens em Valença, Viana do Castelo e Nine.

A ligação veio permitir percorrer os 175 quilómetros que separam as cidades em duas horas e 15 minutos, quando anteriormente a ligação demorava mais de três horas.

