Comboio Porto-Vigo com transbordo em Viana para assegurar serviço

O comboio internacional Celta, que faz o trajeto Porto-Vigo, vai obrigar a transbordo em Viana do Castelo a partir de 17 de agosto, para permitir "garantir a continuidade do serviço", revelou esta sexta-feira a CP.

Em comunicado, a CP diz ser uma medida "excecional e temporária", sem indicar qual a data de conclusão dos "ajustes transitórios" no serviço que é operado em conjunto com a espanhola Renfe desde julho de 2013, ligando Vigo ao Porto com paragens em Valença, Viana do Castelo e Nine.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a CP, a partir de 17 de agosto, "o trajeto entre Porto-Campanhã e Viana do Castelo será assegurado por automotoras elétricas UTE 2240, mantendo-se as automotoras UTD 592 no percurso Viana do Castelo-Vigo".

"Trata-se de uma medida excecional e temporária, sem qualquer supressão de comboios. O serviço manter-se-á assegurado com a introdução de transbordo em Viana do Castelo", assegura.

A CP diz que "manterá um acompanhamento próximo com a RENFE, parceira deste serviço internacional, prestando todos os esclarecimentos necessários e monitorizando os efeitos desta medida sobre a oferta".

A CP não esclarece qual o motivo de o serviço passar a ser operado por dois tipos diferentes de automotoras e de ser necessário transbordo.

O PCP de Viana do Castelo revelou hoje que questionou o Governo sobre quais as medidas que vai adotar "para que a CP esteja capacitada para modernizar o seu material circulante por forma a poder dar resposta às necessidades de melhoria da oferta ferroviária - nacional e internacional - e aos grandes investimentos que o país está a realizar na infraestrutura".