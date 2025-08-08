Corpo de homem recolhido do mar junto a embarcação de pesca na Madeira

O corpo de um homem foi recolhido esta sexta-feira do mar junto a uma embarcação de pesca que estava fundeada na baía de Câmara de Lobos, na Madeira, a 500 metros da costa, indicou a Capitania do Porto do Funchal.

"Fomos alertados por volta das 05h00 para a queda ao mar de um tripulante da embarcação de pesca "Falcão do Mar"", disse à agência Lusa o comandante da Zona Marítima da Madeira, Bruno Ferreira Teles, explicando que o socorro foi acionado de imediato.

As autoridades mobilizaram uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal, com três tripulantes, na qual seguiram também dois elementos da Polícia Marítima.

O corpo do homem, com cerca de 50 anos, estava no mar junto à embarcação, fundeada a 500 metros da costa naquele concelho contíguo ao Funchal a oeste.

Foi depois transportado para o porto da capital madeirense, onde a delegada de saúde confirmou o óbito.

As autoridades presumem que o homem terá sofrido doença súbita, mas a ocorrência está agora a ser investigada pela Polícia Judiciária.