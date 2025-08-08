Menu
Detido por suspeita de furtos de veículos no Porto fica em prisão preventiva

08 ago, 2025 - 11:11 • Lusa

O suspeito ficou em prisão preventiva pelo furto de veículos e furto em interior de viaturas no Porto.

Um homem, de 40 anos, detido na segunda-feira em flagrante por suspeita de furtos de veículos no Porto, ficou em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto do GNR avança que, no âmbito da mesma investigação por furto de veículos e furto em interior de viaturas, ocorridos no concelho do Porto, foi detida uma mulher, de 39 anos, que ficou sujeita a apresentações diárias no posto policial da área de residência.

Os suspeitos foram identificados e localizados em flagrante.

Dando cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a uma busca em veículo, a GNR apreendeu duas viaturas, uma bicicleta, uma trotinete, comandos de garagens e de veículos, diversos telemóveis, aparelhos de som, carteiras e cartões bancários, bem como diversos óculos de sol, capacetes, mochilas e ferramentas que seriam usadas na prática dos roubos.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial do Porto.

