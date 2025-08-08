Dois feridos em acidente com ambulância dos Bombeiros de Cabo Ruivo

Dois elementos dos Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo ficaram feridos, esta sexta-feira, na sequência de um acidente num cruzamento em Lisboa.

A ambulância em que seguiam foi abalroada por um veículo ligeiro, no cruzamento na Avenida Marechal Gomes da Costa.

Por precaução, os operacionais foram encaminhados para o Hospital de S. José, onde acabaram por ter alta, disse à Renascença o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo, Ricardo Pastor.

"Os nossos bombeiros - o condutor e o tripulante - são feridos ligeiros, já foram vistos no Hospital de S. José e já estão no nosso quartel. Foram prontamente assistidos por uma outra ambulância nossa que estava no local, o Regimento Sapadores Bombeiros também esteve no local a proceder à limpeza do pavimento, a fazer sinalização e a dar-nos apoio", detalha o comandante.

O acidente provocou danos significativos na ambulância, um veículo novo nas mãos dos Bombeiros de Cabo Ruivo.

"Felizmente para os bombeiros não foi nada de grave, foi apenas o susto. Para a nossa corporação, era a nossa melhor ambulância, tem três meses de serviço", explica Ricardo Pastor.