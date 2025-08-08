Encontrado corpo nos passadiços de Espinho

Foi encontrado sem vida um homem de 31 anos nos passadiços de Espinho, entre o Bairro dos Pescadores e a praia de Silvalde, na manhã desta sexta-feira.

O alerta foi dado pelas 6h00.

No local, estiveram elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, Polícia de Segurança Pública (PSP), da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e dos Bombeiros Voluntários da Aguda. Até agora não são conhecidas as causas do óbito.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto e os familiares da vítima já têm acesso a apoio psicológico pelo Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.