  Noticiário das 20h
  08 ago, 2025
Grupo de 20 a 30 migrantes desembarca em praia do Algarve

08 ago, 2025 - 22:37 • Marisa Gonçalves , Ricardo Vieira

Os migrantes apresentam sinais de desidratação.

A+ / A-

Um grupo de 20 a 30 migrantes desembarcou esta sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho algarvio de Vila do Bispo.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela Renascença junto de fonte da Proteção Civil.



As informações ainda são escassas, mas o grupo terá chegado numa embarcação oriunda do Norte de África.

Devido à sua localização geográfica, Portugal não é um destino frequente de embarcações com imigrantes irregulares.

[em atualização]

