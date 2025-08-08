Grupo de 20 a 30 migrantes desembarca em praia do Algarve

08 ago, 2025 - 22:37 • Marisa Gonçalves , Ricardo Vieira
Um grupo de 20 a 30 migrantes desembarcou esta sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho algarvio de Vila do Bispo.
A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela Renascença junto de fonte da Proteção Civil.
Os migrantes apresentam sinais de desidratação.
As informações ainda são escassas, mas o grupo terá chegado numa embarcação oriunda do Norte de África.
Devido à sua localização geográfica, Portugal não é um destino frequente de embarcações com imigrantes irregulares.
[em atualização]