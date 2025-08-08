Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem com ferimentos graves após queda de ravina em Odemira

08 ago, 2025 - 15:11 • Lusa

A vítima de 52 anos sofreu "vários traumatismos" e foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A+ / A-

Um homem de 52 anos sofreu esta sexta-feira ferimentos graves após uma queda numa ravina, na freguesia de Santa Clara-a-Velha, concelho de Odemira, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para a busca e resgate terrestre de pessoas, na localidade de Corte Brique, freguesia de Santa Clara--a-Velha, foi dado às 11h21.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, explicou que a vítima "estava a fazer trabalho de campo", quando "caiu numa ravina com cerca de cinco metros de altura", tendo sofrido "ferimentos graves".

"O homem estava em local de difícil acesso e foi necessário a presença de uma equipa de resgate dos bombeiros" de Odemira para proceder ao resgate, acrescentou a mesma fonte.

A vítima sofreu "vários traumatismos" e foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Nas operações de socorro estiveram 10 operacionais apoiados por duas viaturas e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 08 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)