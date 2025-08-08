Homem com ferimentos graves após queda de ravina em Odemira

Um homem de 52 anos sofreu esta sexta-feira ferimentos graves após uma queda numa ravina, na freguesia de Santa Clara-a-Velha, concelho de Odemira, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para a busca e resgate terrestre de pessoas, na localidade de Corte Brique, freguesia de Santa Clara--a-Velha, foi dado às 11h21.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, explicou que a vítima "estava a fazer trabalho de campo", quando "caiu numa ravina com cerca de cinco metros de altura", tendo sofrido "ferimentos graves".

"O homem estava em local de difícil acesso e foi necessário a presença de uma equipa de resgate dos bombeiros" de Odemira para proceder ao resgate, acrescentou a mesma fonte.

A vítima sofreu "vários traumatismos" e foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Nas operações de socorro estiveram 10 operacionais apoiados por duas viaturas e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).