Incêndio em Figueira de Castelo Rodrigo está outra vez por controlar

08 ago, 2025 - 15:45 • Redação

No combate às chamas estão seis meios aéreos e mais de 130 operacionais no terreno.

Está outra vez por controlar o incêndio que lavra em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.

Pelas 15h20, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as chamas lavram em zona de mato, perto das localidades de Almofala e Escarigo.

No combate às chamas estão seis meios aéreos e mais de 130 operacionais no terreno.

O incêndio chegou a estar controlado na madrugada desta sexta-feira, mas ao início da tarde voltou a ficar fora de controlo.

