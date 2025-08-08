Incêndios: Proteção Civil eleva nível de prontidão a partir de domingo

"No dia de ontem [quinta-feira], realçar que o dispositivo de combate a incêndios teve uma taxa de sucesso de 94%, ou seja das 67 ocorrências, 63 ficaram resolvidas dentro dos primeiros 90 minutos", destacou.

O comandante nacional de emergência e proteção civil, Mário Silvestre, informou que, entre as 00h00 e as 17h00 de hoje, no território continental, foram registadas "59 ocorrências, 13 das quais em período noturno", que "estão a empenhar 1.679 operacionais, 443 meios terrestres e houve 96 missões realizadas com meios aéreos".

A Proteção Civil registou esta sexta-feira 59 ocorrências de incêndios rurais, mobilizando 1.679 operacionais, mas prepara-se para elevar para o nível máximo de prontidão operacional entre domingo e terça-feira, devido à prevista "complexidade significativa" das condições meteorológicas.

O responsável operacional, que fazia pelas 19h00 o ponto da situação na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras), referiu que nessa altura existiam "quatro ocorrências que têm mais alguma preocupação", localizadas em Figueira de Castelo Rodrigo, Ribeira de Pena, Moimenta da Beira e Marco de Canavezes.

Nestes quatro incêndios, estavam empenhados 582 operacionais, 162 veículos e 22 meios aéreos, apontou.

No âmbito da declaração de situação de alerta, prolongada até dia 13, quarta-feira, o nível de prontidão especial mantém-se em três, numa escala de quatro, mas Mário Silvestre adiantou que, face à análise das "condições meteorológicas previstas para os próximos dias", a ANEPC irá "elevar o estado de prontidão especial" do dispositivo de combate a incêndios "para nível quatro a partir do próximo dia 10".

O aumento do estado de prontidão para o nível máximo a partir das 00h00 de domingo prolongar-se-á até às 23h59 de dia 12, com vista ao reforço de pré-posicionamento de meios face à previsão de uma "complexidade significativa" das condições meteorológicas nesse período, explicou o comandante nacional da ANEPC.