  Noticiário das 13h
  08 ago, 2025
Ministério da Saúde lamenta constrangimentos na app SNS 24

08 ago, 2025 - 13:41 • Carla Fino

Nova aplicação já prestou serviços digitais e informações de saúde com sucesso a mais de 1,5 milhões de utilizadores.

Os serviços partilhados do Ministério da Saúde lamenta os constrangimentos no acesso à nova aplicação SNS 24, mas garante disponibilidade dos dados e a resolução dos problemas através da Linha SNS24.

Numa nota enviada às redações, justifica os constrangimentos com a inserção dos dados dos utentes ou a integração de informação com entidades prestadoras de cuidados, cujos sistemas também se encontram em mudanças.

Esta entidade do Ministério da Saúde adianta que, desde o lançamento da nova app SNS 24, já prestou serviços digitais e informações de saúde com sucesso a mais de 1,5 milhões de utilizadores.

Reforça ainda que os dados dos utentes não estão perdidos ou foram eliminados, e que toda a informação clínica permanece salvaguardada.

Se os problemas no acesso persistirem, os utentes deverão contactar a Linha SNS 24 e selecionar a opção 5.

Sublinham que as equipas técnicas manterão uma monitorização permanente da App e do Portal SNS 24, a fim de assegurar a estabilidade, segurança e melhoria contínua do serviço prestado, recordando que se trata de um serviço gratuito e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

