Nova Lei dos Estrangeiros chumbada pelo Tribunal Constitucional

A nova Lei dos Estrangeiros viola a Constituição da República Portuguesa, anunciou esta sexta-feira o Tribunal Constitucional (TC). "O Tribunal Constitucional decidiu pronunciar-se pela inconstitucionalidade" de cinco normas, revelou a juíza relatora Joana Fernandes Costa, numa declaração no Palácio Ratton, em Lisboa. Os juízes do TC respondem, assim, ao pedido de fiscalização preventiva enviado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Tribunal trava mudanças no reagrupamento familiar O juiz presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, detalhou que numa das normas alteradas fica em causa o reagrupamento familiar dos imigrantes. "No reagrupamento familiar, o Tribunal Constitucional considera que o novo diploma, ao não incluir o cônjuge ou equiparado, pode impor a desagregação nuclear do cidadão estrangeiro titular de autorização de residência válida e é por isso suscetível de conduzir à separação dos membros da família do cidadãos que residam validamente em Portugal há menos de dois ano, o que se traduz numa violação dos direitos consagrados nos números 1 e 6 do artigo 36 da Constituição", sublinhou.

Os juízes também chumbaram o prazo de dois anos para reagrupamento familiar previsto na nova Lei dos Estrangeiros. "Quanto ao número 3 do mesmo artigo 98, entendeu o tribunal que a imposição de um prazo cego de dois anos até à apresentação do pedido de reagrupamento familiar com todos os membros da família maiores de idade que se encontrem fora do território nacional, é incompatível com a proteção constitucionalmente devida à família, em particular à convivência dos cônjuges ou equiparados entre si e à de qualquer deles com os respetivos filhos menores de idade”, detalhou José João Abrantes. Quanto às normas sobre o prazo de decisão do pedido de reagrupamento familiar, o TC considerou que “ao somar um prazo de decisão de nove meses, prorrogável até 18 meses, ao período de dois de espera [para o reagrupamento familiar] não é compatível com os deveres de proteção da família a que o Estado se encontra vinculado”.

"Em matéria de tutela jurisdicional, o recurso à ação especial de intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias", o Tribunal também entendeu que uma das normas é inconstitucional.

No entanto, o TC considera constitucional a norma que estabelece que quem é titular de certas autorizações de residência, por atividade docente, de investimento ou cultural, tem direito “ao reagrupamento familiar com membros da família”, mesmo que não sejam menores, como sucede com outras autorizações de residência, o que o Presidente da República considerou potencialmente discriminatório. "Entendeu-se que a diferenciação positiva dos titulares de autorização de residência concedidas aos abrigos dos artigos 90, 90A e 121A não se afigura desproporcionada nem discriminatória por referência ao número 2 do artigo 13 da Constituição", disse o juiz presidente.