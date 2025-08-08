"Nunca vi nenhum javali a fumar". Autarca desconfia de mão criminosa em maioria dos incêndios

O autarca de Ribeira de Pena suspeita de mão criminosa no incêndio no concelho cujo alerta foi dado pelas 7h00 desta sexta-feira.

Uma hora invulgar para que chamas deflagrem de forma natural, o que levanta dúvidas a João Noronha que diz mesmo, à Renascença, que a maioria das ignições no país tratam-se de fogo posto.

"Estou convencido de que por este país abaixo tem de haver mão criminosa. Por acaso temos muitos javalis, mas nunca vi nenhum a fumar", aponta.

O incêndio em Ribeira de Pena está ainda por controlar. Nesta altura, mais de duas centenas de operacionais estão no terreno, apoiados por nove meios aéreos.

O difícil acesso dificulta o combate às chamas, mas o presidente da Câmara Municipal acredita que os meios aéreos possam ajudar a dominar o incêndio.

Segundo João Noronha, trata-se de "uma zona muito rochosa e muito inclinada" o que torna tudo "bastante difícil". No entanto, não há população em risco.

"Há um ligeiro vento que complica estas ações. Vamos acreditar que rapidamente o fogo possa estar terminado", acrescenta.

Fonte do comando sub-regional do Alto Tâmega disse à agência Lusa que, pelas 15h30, o fogo consumia mato e tinha três frentes, duas a arder com muita intensidade e uma terceira que estava a ceder aos meios.

Esta manhã, o comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena, António Martins, disse que houve três ignições diferentes entre Favais e Alvadia, na zona norte da serra do Alvão, no concelho de Ribeira de Pena.

Duas das ignições foram resolvidas e a que está a causar preocupações deflagrou perto do rio Olo e repartiu-se em várias frentes.

[notícia atualizada às 15h50]