"Nunca vi nenhum javali a fumar". Autarca suspeita de mão criminosa em maioria dos incêndios

08 ago, 2025 - 11:45 • Carla Fino , João Malheiro
O autarca de Ribeira de Pena suspeita de mão criminosa no incêndio no concelho cujo alerta foi dado pelas 07h00 desta sexta-feira.
Uma hora invulgar para que chamas deflagrem de forma natural, o que levanta dúvidas a João Noronha que diz mesmo, à Renascença, que a maioria das ignições no país tratam-se de fogo posto.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Estou convencido de que por este país abaixo tem de haver mão criminosa. Por acaso temos muitos javalis, mas nunca vi nenhum a fumar", aponta.
O incêndio em Ribeira de Pena está ainda por controlar. Nesta altura, mais de uma centena de operacionais estão no terreno, apoiados por nove meios aéreos.
O difícil acesso dificulta o combate às chamas, mas o presidente da Câmara Municipal acredita que os meios aéreos possam ajudar a dominar o incêndio.
Segundo João Noronha, trata-se de "uma zona muito rochosa e muito inclinada" o que torna tudo "bastante difícil". No entanto, não há população em risco.
"Há um ligeiro vento que complica estas ações. Vamos acreditar que rapidamente o fogo possa estar terminado", acrescenta.
Animais
Os equipamentos serão cedidos às Entidades Gestora(...)