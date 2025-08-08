Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Imigração

Obra Católica pede Lei dos Estrangeiros mais "humana e justa" após chumbo

08 ago, 2025 - 22:13

Eugénia Quaresma aplaude a decisão do Tribunal Constitucional e espera que o Parlamento aproveite a oportunidade para melhorar o diploma, nomeadamente em matéria de reagrupamento familiar dos imigrantes.

A+ / A-

A diretora da Obra Católica para as Migrações, Eugénia Quaresma, espera que a próxima versão da Lei dos Estrangeiros seja “mais humana e justa”.

O diploma aprovado no Parlamento por PSD, CDS e Chega foi chumbado esta sexta-feira pelo Tribunal Constitucional, após a fiscalização preventiva pedida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 24 de julho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença a diretora da Obra Católica para as Migrações aplaude a decisão dos juízes do Palácio Ratton e espera que o Parlamento aproveite a oportunidade para melhorar o diploma, nomeadamente em matéria de reagrupamento familiar dos imigrantes.

“Ao voltar para a Assembleia, aquilo que esperamos é que nesta nova redação que vai ser feita relativamente ao reagrupamento familiar tenha os aspetos constitucionais em conta. Mais humana, mais justa, no fundo, os valores que o Governo diz responder estejam refletidos na nova redação da proposta de lei”, afirma Eugénia Quaresma.

Nova Lei dos Estrangeiros chumbada pelo Tribunal Constitucional

Nova Lei dos Estrangeiros chumbada pelo Tribunal Constitucional

Juízes do Palácio Ratton travam mudanças no reagru(...)

A nova Lei dos Estrangeiros viola a Constituição da República Portuguesa, anunciou esta sexta-feira o Tribunal Constitucional (TC).

"O Tribunal Constitucional decidiu pronunciar-se pela inconstitucionalidade" de cinco normas, revelou a juíza relatora Joana Fernandes Costa, numa declaração no Palácio Ratton, em Lisboa.

Os juízes do TC respondem, assim, ao pedido de fiscalização preventiva enviado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O juiz presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, detalhou que numa das normas alteradas fica em causa o reagrupamento familiar dos imigrantes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 08 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)