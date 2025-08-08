Menu
  • 08 ago, 2025
Trabalhadores das Misericórdias estão em greve e têm manifestação convocada

08 ago, 2025 - 06:16 • Lusa

Marcha entre a sede da UMP e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Os trabalhadores das Misericórdias estão esta sexta-feira em greve, tendo sido convocados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) para uma manifestação em frente ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

Em protesto por a União das Misericórdias ainda não ter apresentado uma proposta de atualização da tabela salarial para 2025, os trabalhadores e ativistas sindicais irão concentrar-se primeiro perto da sede da UMP, seguindo depois para o MTSSS.

Pretendem ser recebidos por representantes dos secretários de Estado do Trabalho e da Ação Social e da Inclusão, tal como aconteceu no dia 24 de julho, quando estava marcada uma reunião do CESP com a UMP de negociação salarial, em sede de conciliação, e que esta última entidade adiou para 9 de setembro.

Célia Lopes, dirigente do CESP, disse à agência Lusa que pretendem esclarecimentos por parte do Governo sobre a sua intenção de revogar uma portaria de 2022, que uniformiza as condições de trabalho dos trabalhadores do setor social, anunciada no Boletim de Trabalho e Emprego em julho.

O CESP defende a uniformização, uma vez que o financiamento é igual para UMP, Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS) ou União das Mutualidades Portuguesas.

Segundo a sindicalista, se a portaria do Governo entrar em vigor haverá “um retrocesso muito grande".

Além disso, pretendem dar conta da informação que tiveram de que a UMP chegou a acordo sobre os salários com sindicatos da central sindical UGT - União Geral de Trabalhadores, no final de julho.

A Misericórdia de Tomar anunciou o acordo a 31 de julho, adiantou Célia Lopes.

O CESP é afiliado noutra central sindical, a CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses.

