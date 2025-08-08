Menu
Tribunal Constitucional anuncia decisão sobre lei de estrangeiros às 17h00

08 ago, 2025 - 15:14 • Lusa

Anúncio vai ser feito em conferência de imprensa na Sala de Atos Públicos do Palácio Ratton, sede do TC, em Lisboa, às 17h00.

A+ / A-

O Tribunal Constitucional vai anunciar às 17h00 desta sexta-feira a decisão sobre o decreto do parlamento que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.

Numa nota enviada à imprensa, o Gabinete de Relações Externas do Tribunal Constitucional (TC) indica que o anúncio vai ser feito em conferência de imprensa na Sala de Atos Públicos do Palácio Ratton, sede do TC, em Lisboa, às 17h00.

A decisão do TC surge após o Presidente da República ter pedido a fiscalização preventiva deste decreto em 24 de julho, tendo pedido que o TC se pronunciasse "com caráter de urgência", ou seja num prazo máximo de 15 dias, que termina hoje.

O decreto foi aprovado em 16 de julho na Assembleia da República, com os votos favoráveis de PSD, Chega e CDS-PP, abstenção da IL e votos contra de PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP.

O diploma foi criticado por quase todos os partidos, com exceção de PSD, Chega e CDS-PP, com vários a considerarem-no inconstitucional e a criticarem a forma como o processo legislativo decorreu, sem ouvir associações de imigrantes ou constitucionalistas e com a ausência de pareces obrigatórios.

No requerimento enviado por Marcelo Rebelo de Sousa ao TC, o Presidente da República pediu a fiscalização preventiva da constitucionalidade das normas sobre direito ao reagrupamento familiar e condições para o seu exercício, sobre o prazo para apreciação de pedidos pela Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) e o direito de recurso.

Tópicos
Saiba Mais
