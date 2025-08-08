"Um parque destes merece um mínimo de atenção"

A trela é longa e Fernando Pernica deixa o cão correr um bocado. Até que pára, rígido e de olhar fixo para uma das zonas verdes do Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, na Praça de Espanha. Sob uma sebe, parece ter passado um coelho. Um coelho? Afinal, era apenas uma ratazana, enorme, das muitas que abundam na zona. "A culpa é dos restos de comida que se amontoa nos caixotes", explica Fernando Pernica, o dono do cão, que continua atento ao arbusto.Este residente na zonadiz que o lixo vem sobretudo dos sem-abrigo que há já algum tempo ocupam zonas do parque. "Seria bom ter um programa para tentar reabilitá-los para a sociedade. E aproveitar para reabilitar o parque, para que todos pudessem aproveitar quando precisam", sugere.

A nova zona verde da Praça de Espanha, inaugurada há quatro anos e que custou ao município, então liderado por Fernando Medina, 16 milhões de euros, faz agora a articulação entre o Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian e o Corredor Verde de Monsanto, contando com uma área de seis hectares, perto de mil árvores, zonas de estadia e de lazer, caminhos pedonais, parque infantis, uma ciclovia e três estações de partilha de bicicletas. A autarquia decidiu homenagear, postumamente, o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, mentor de várias propostas e projetos que permitiram transformar Lisboa numa cidade cada vez mais verde, ecológica e sustentável, dando ao parque o seu nome. Mas, pelo menos neste parque na Praça de Espanha, o "verde" e o "ecológico" parecem ter ficado esquecidos. Para além do lixo, o sistema automático de rega não tem sido devidamente ajustado, razão pela qual, em vários pontos, os aspersores de água molham mais os passeios e quem por eles passa do que propriamente as zonas que se queriam verdes que, com o calor dos últimos dias, estão cada vez mais pálidas.

Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles Foto: João Cunha/RR Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles Foto: João Cunha/RR Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles Foto: João Cunha/RR

A elevação do jardim junto aos seus limites externos criou uma espécie de barreira acústica, mas também visual, que esconde o trânsito. Mas também esconde os problemas existentes no parque, conhecidos apenas por quem o atravessa. Quem também passeia o cão, logo pela manhã, é Luis Cordeiro, que vive ali a escassos metros, no início da Columbano Bordalo Pinheiro e que, admite, não esperava que a mais recente zona verde de Lisboa chegasse a este ponto. "Ainda para mais tendo o peso de ter o nome do arquiteto Ribeiro Telles, pensei que esta zona ficasse dignificada e que seria excelente. Mas não. E de repente, começámos a ter muitos sem-abrigo, que se percebe que não são portugueses. As pessoas deixaram de vir aqui, até ao fim de semana." Só por ali passa, praticamente, quem vai para o metropolitano ou para quem dele sai. Lá entrará, quando for para o trabalho, mas Clara Silva passeia o seu “border collie”, que se distrai com movimentos estranhos nos arvoredos próximos. "Isto está cheio de ratos e ratazanas. A manutenção é pouca ou nenhuma. São meses e meses em que as ervas estão altas e não dá para passear aqui no parque", garante, sublinhando que também já encontrou pelo parque "colheres queimadas e seringas". A maior preocupação de Clara é a forma violenta como alguns dos sem-abrigo reagem quando recebem uma recusa a um pedido de ajuda. "Há aqui um senhor que tem claramente problemas mentais. Várias vezes insulta as pessoas que por ele passam e recusam ajuda. Até ao dia que possa ter uma atitude um bocadinho mais violenta...", alerta Clara. Já terão ocorrido situações de violência, que provocam o medo da população ali residente.