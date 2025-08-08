"Um parque destes merece um mínimo de atenção"

08 ago, 2025 - 07:30 • João Cunha
A trela é longa e Fernando Pernica deixa o cão correr um bocado. Até que pára, rígido e de olhar fixo para uma das zonas verdes do Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, na Praça de Espanha. Sob uma sebe, parece ter passado um coelho. Um coelho? Afinal, era apenas uma ratazana, enorme, das muitas que abundam na zona.
"A culpa é dos restos de comida que se amontoa nos caixotes", explica Fernando Pernica, o dono do cão, que continua atento ao arbusto.Este residente na zonadiz que o lixo vem sobretudo dos sem-abrigo que há já algum tempo ocupam zonas do parque.
"Seria bom ter um programa para tentar reabilitá-los para a sociedade. E aproveitar para reabilitar o parque, para que todos pudessem aproveitar quando precisam", sugere.
A nova zona verde da Praça de Espanha, inaugurada há quatro anos e que custou ao município, então liderado por Fernando Medina, 16 milhões de euros, faz agora a articulação entre o Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian e o Corredor Verde de Monsanto, contando com uma área de seis hectares, perto de mil árvores, zonas de estadia e de lazer, caminhos pedonais, parque infantis, uma ciclovia e três estações de partilha de bicicletas.
A autarquia decidiu homenagear, postumamente, o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, mentor de várias propostas e projetos que permitiram transformar Lisboa numa cidade cada vez mais verde, ecológica e sustentável, dando ao parque o seu nome.
Mas, pelo menos neste parque na Praça de Espanha, o "verde" e o "ecológico" parecem ter ficado esquecidos. Para além do lixo, o sistema automático de rega não tem sido devidamente ajustado, razão pela qual, em vários pontos, os aspersores de água molham mais os passeios e quem por eles passa do que propriamente as zonas que se queriam verdes que, com o calor dos últimos dias, estão cada vez mais pálidas.
A elevação do jardim junto aos seus limites externos criou uma espécie de barreira acústica, mas também visual, que esconde o trânsito. Mas também esconde os problemas existentes no parque, conhecidos apenas por quem o atravessa.
Quem também passeia o cão, logo pela manhã, é Luis Cordeiro, que vive ali a escassos metros, no início da Columbano Bordalo Pinheiro e que, admite, não esperava que a mais recente zona verde de Lisboa chegasse a este ponto.
"Ainda para mais tendo o peso de ter o nome do arquiteto Ribeiro Telles, pensei que esta zona ficasse dignificada e que seria excelente. Mas não. E de repente, começámos a ter muitos sem-abrigo, que se percebe que não são portugueses. As pessoas deixaram de vir aqui, até ao fim de semana."
Só por ali passa, praticamente, quem vai para o metropolitano ou para quem dele sai. Lá entrará, quando for para o trabalho, mas Clara Silva passeia o seu “border collie”, que se distrai com movimentos estranhos nos arvoredos próximos.
"Isto está cheio de ratos e ratazanas. A manutenção é pouca ou nenhuma. São meses e meses em que as ervas estão altas e não dá para passear aqui no parque", garante, sublinhando que também já encontrou pelo parque "colheres queimadas e seringas".
A maior preocupação de Clara é a forma violenta como alguns dos sem-abrigo reagem quando recebem uma recusa a um pedido de ajuda.
"Há aqui um senhor que tem claramente problemas mentais. Várias vezes insulta as pessoas que por ele passam e recusam ajuda. Até ao dia que possa ter uma atitude um bocadinho mais violenta...", alerta Clara.
Já terão ocorrido situações de violência, que provocam o medo da população ali residente.
"Tem havido alguns roubos. Havia quem viesse passear os cães à noite e agora não vem", lamenta Luis Cordeiro, lembrando que ali ao lado, a poucas dezenas de metros, está a sede da Polícia Municipal de Lisboa.
Mais um movimento, mais uma sebe que mexe à passagem de uma enorme ratazana, que corre protegida do lado de lá de uma cerca verde, de dois metros de altura, em redor de um edifício pensado para ser um café, uma pastelaria ou papelaria. Está ao abandono, entre as duas novas bocas de entrada no metropolitano. O espaço foi "ocupado" pelos sem-abrigo, que o utilizavam para dormir, até por debaixo da cobertura exterior.
"Não se abre um concurso para que exista aqui um negócio?", questiona Luis. "Sobretudo neste local de passagem de tantas pessoas, a caminho dos escritórios da José Malhoa, da Columbano ou do IPO."
Já a caminho do trabalho, Beatriz Duro admite ficar" sensibilizada e triste" pela situação dos sem-abrigo. "É um bocado de sentimento de impotência, mas também não sei o que é que posso fazer para ajudar", diz a jovem.
"Deviam tomar alguma medida para tirar estas pessoas daqui porque, agora, no Verão, menos mal. Mas no inverno, com o frio, ainda é pior." E, até lá, outras pessoas em situação de sem-abrigo poderão optar por este novo parque urbano para assentar arraiais.
"Um parque destes merece um mínimo de atenção", diz Luis Cordeiro, desolado com a situação a que se chegou e que dá um outro exemplo de total incúria no que à manutenção do espaço diz respeito.
A conquista ao alcatrão naquela zona de Lisboa permitiu que entre as Avenidas José Malhoa e Columbano Bordalo Pinheiro fosse construído um "braço" verde do Parque Urbano.
Na parte próxima das traseiras do Teatro da Comuna, foi contruído um pequeno lago com patos que, de tempos em tempos, se reproduziam, tornando o local “paragem obrigatória para ver os pequenos patinhos, sempre atrás da mãe”. O lago ainda lá está. Mas a falta de manutenção fez com que a água quase desaparecesse, tal a quantidade de ervas daninhas que o ocuparam.