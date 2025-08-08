"Vice" do Constitucional critica chumbo da Lei dos Estrangeiros

O vice-presidente do Tribunal Constitucional (TC) critica a declaração de inconstitucionalidade da Lei dos Estrangeiros, considerando que as medidas do decreto são "perfeitamente razoáveis", e sugeriu que a decisão baseou-se em convicções pessoais. Numa declaração de voto conjunta anexa ao acórdão do TC que declarou inconstitucional cinco normas da lei de estrangeiros, o vice-presidente do tribunal, Gonçalo Almeida Ribeiro, e o juiz conselheiro José António Teles Pereira dizem ter discordado dessa decisão. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para os dois juízes, apesar de algumas das normas constantes no decreto "serem polémicas e discutíveis", são "perfeitamente razoáveis e legítimas", constituindo "uma expressão normal da arbitragem democrática do dissenso político". "A legislação numa democracia constitucional não deve ser produto de uma transação entre as preferências políticas da maioria parlamentar e da maioria dos membros da jurisdição constitucional, mas um exercício de liberdade programática limitado pelo respeito pelos direitos fundamentais e princípios estruturantes de uma república de pessoas livres e iguais", defendem.

Gonçalo Almeida Ribeiro e José António Teles Pereira consideram que, "para que um juízo constitucional informado por valores tão abstratos e elásticos se revele um exemplo de razão jurídica, em vez de uma escolha ideológica, deve satisfazer um ónus exigente de fundamentação", considerando que isso não se verificou nos argumentos do acórdão divulgado esta sexta-feira. Os dois juízes reconhecem que as opções do legislador relativamente ao direito dos estrangeiros deve "merecer um escrutínio severo ou um controlo intensificado por parte do juiz constitucional". "Só que um escrutínio judicial intenso não pode ser um pretexto para os juízes transportarem para o plano constitucional as convicções que legitimamente têm enquanto cidadãos - violando a igualdade democrática -, antes constituindo-os num dever acrescido de se inteirarem dos factos pertinentes, examinarem os textos aplicáveis, consultarem doutrina autorizada e articularem argumentos consistentes, cuidadosos, ponderados e persuasivos", referem. "Exigências constitucionais inéditas"

Gonçalo Almeida Ribeiro e José António Teles Pereira reconhecem que isso não é "verdadeiramente viável" neste caso, uma vez que o Presidente da República pediu que o TC se pronunciasse em 15 dias, mas frisam que, perante a urgência desse pedido, "o melhor que se poderia fazer, com sentido de responsabilidade institucional, seria procurar respaldo noutras jurisdições", como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ou o Tribunal de Justiça da União Europeia. "Em vez disso, profere-se um acórdão em que se fazem exigências constitucionais inéditas e se desenha o esboço de um caderno de encargos", criticam.