Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 09 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portela

Aeroporto de Lisboa com 14 voos cancelados em dia de greve na Menzies

09 ago, 2025 - 11:15 • Lusa

Os trabalhadores da Menzies iniciaram na sexta-feira a segunda greve de quatro dias, de um total de cinco paralisações marcadas para o verão, época alta do turismo, com empresa e sindicato a trocar acusações de indisponibilidade para o diálogo.

A+ / A-

O aeroporto de Lisboa registava, este sábado de manhã, cerca de 14 voos cancelados, entre partidas e chegadas, em dia de greve dos trabalhadores da empresa de "handling" (assistência em terra nos aeroportos) Menzies, que se irá prolongar até segunda-feira.

Segundos os dados consultados pela Lusa no "site" da ANA - Aeroportos de Portugal, cerca das 10h00, entre partidas e chegadas, eram 14 os voos cancelados, incluindo ligações durante a tarde, cujo cancelamento já estava anunciado.

De acordo com fonte do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), as previsões totais para este sábado apontam para entre 18 e 19 cancelamentos, com a mesma fonte a admitir uma adesão mais fraca neste segundo dia de greve.

Ainda assim, apontou, existe uma "desorganização completa", com "voos atrasados" e poucos funcionários para realizar o trabalho.

No seu "site", a ANA publicou um aviso, alertando os passageiros, para que, devido à greve da empresa, que "assiste diversas companhias aéreas, como a TAP, poderão ocorrer constrangimentos na operação aeroportuária nos períodos: 25 a 28 de julho; 8 a 11 de agosto; 15 a 18 de agosto; 22 a 25 agosto e de 29 agosto a 01 de setembro", apelando para que contactem a "companhia aérea ou agente de viagens antes de se dirigir ao aeroporto".

Os trabalhadores da Menzies iniciaram na sexta-feira a segunda greve de quatro dias, de um total de cinco paralisações marcadas para o verão, época alta do turismo, com empresa e sindicato a trocar acusações de indisponibilidade para o diálogo.

As greves foram convocadas pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) e pelo Sindicato dos Transportes (ST), pelo fim de vencimentos base abaixo do mínimo nacional, melhores salários, cumprimento do pagamento das horas noturnas, entre outras reivindicações, com este segundo período, que começou às 00:00 de sexta-feira, a terminar às 24:00 de segunda-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 09 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)