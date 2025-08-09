Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 09 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Autoridades reforçam vigilância costeira no Algarve após desembarque de migrantes

09 ago, 2025 - 14:09 • Lusa

Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional pedem "a colaboração da população", solicitando o contacto para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo ou para o Comando Local da Polícia Marítima caso observem "embarcações suspeitas ou movimentações invulgares junto à costa portuguesa".

A+ / A-

A vigilância e o controlo do espaço marítimo junto à costa do Algarve foram reforçadas pelas autoridades após o desembarque de um grupo de 38 migrantes na sexta-feira, anunciaram este sábado a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional.

A vigilância na região algarvia foi incrementada "na sequência do desembarque de migrantes irregulares" na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, lê-se, em comunicado conjunto divulgado pelas duas entidades.

A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional decidiram reforçar "a vigilância e o controlo dos espaços marítimos, através de ações de patrulhamento no mar e em terra", junto à orla costeira do Algarve.

Sete menores entre 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve com "sinais de desidratação"

País

Sete menores entre 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve com "sinais de desidratação"

Autoridade Marítima Nacional já tinha confirmado a(...)

O "planeamento conjunto e coordenado de meios" pretende "assegurar uma capacidade acrescida na deteção e interceção de embarcações que possam tentar aceder irregularmente ao território nacional por via marítima", frisam as autoridades.

Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional pedem ainda "a colaboração da população", solicitando o contacto para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo ou para o Comando Local da Polícia Marítima caso observem "embarcações suspeitas ou movimentações invulgares junto à costa portuguesa".

Todos os 38 migrantes que desembarcaram na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, têm nacionalidade marroquina, segundo a GNR, especificando que entre sete menores encontra-se um bebé de 12 meses.

"Temos a presunção de que poderão ter a sua origem no norte de África, diretamente em Marrocos, uma vez que todos os cidadãos identificados são de nacionalidade marroquina", afirmou à Lusa o major Ilídio Barreiros, da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras da GNR.

Os 38 migrantes que desembarcaram naquela praia do distrito de Faro são 25 homens, seis mulheres e sete menores, com idades entre os 12 meses e os 44 anos, precisou a mesma fonte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 09 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?