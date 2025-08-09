Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 10 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cinco pessoas ficaram feridas durante largadas de touros em Alcochete

09 ago, 2025 - 23:51 • Lusa

Os feridos foram já transportados para o hospital.

A+ / A-

Cinco pessoas ficaram hoje feridas, pelo menos uma com gravidade, durante largadas de toiros em Alcochete, no distrito de Setúbal, realizadas no âmbito das Festas do Barrete Verde e das Salinas, segundo fonte dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcochete explicou que as pessoas foram colhidas pelos toiros em três zonas diferentes, no passeio do Tejo (junto à muralha), na rua José André dos Santos e na avenida 05 de outubro.

Os feridos foram já transportados para o hospital, um deles para S.José, em Lisboa.

Na primeira colhida, explicou Paulo Vieira, o toiro que estava a ser conduzido pelos campinos e ladeado pelos cabrestos (tipo de boi usado para guiar o gado), tresmalhou-se e foi colher uma mulher que se encontrava junto à muralha tendo esta caído de uma altura de cinco metros.

Nesse momento outras duas pessoas atiraram-se da muralha para fugir do toiro.

Esta situação ocorreu durante o momento de entrada dos toiros na vila, num cortejo que é acompanhado pelos campinos e pelos cabrestos. .

Paulo Vieira adiantou que numa outra zona, na rua José André dos Santos, onde se situa a sede do Aposento do Barrete Verde de Alcochete e onde tradicionalmente decorrem largadas, um homem foi também colhido.

Na largada que decorre à mesma hora, mas numa zona entre a Igreja Matriz de Alcochete e a Praça de Toiros (na avenida 05 de outubro), registou-se outra colhida, tendo ferido uma pessoa.

As festas começaram na sexta-feira e decorrem até 13 de agosto e além da situação ocorrida hoje houve já outras colhidas, mas sem ferimentos de gravidade, adiantou.

Neste segundo dia das festas a entrada de toiros na vila estava marcada para as 19:00, seguindo-se as largadas às 21:00 que após terminarem, sendo os animais recolhidos, dá lugar a várias animações musicais e à tradicional noite da sardinha assada nas ruas de Alcochete.

Para as 04:00 estão marcadas largadas de toiros na rua José André dos Santos e na avenida 05 de outubro.

GC // JMR.

Lusa/Fim.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 10 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?