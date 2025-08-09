Cinco pessoas ficaram feridas durante largadas de touros em Alcochete

Cinco pessoas ficaram hoje feridas, pelo menos uma com gravidade, durante largadas de toiros em Alcochete, no distrito de Setúbal, realizadas no âmbito das Festas do Barrete Verde e das Salinas, segundo fonte dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcochete explicou que as pessoas foram colhidas pelos toiros em três zonas diferentes, no passeio do Tejo (junto à muralha), na rua José André dos Santos e na avenida 05 de outubro.

Os feridos foram já transportados para o hospital, um deles para S.José, em Lisboa.

Na primeira colhida, explicou Paulo Vieira, o toiro que estava a ser conduzido pelos campinos e ladeado pelos cabrestos (tipo de boi usado para guiar o gado), tresmalhou-se e foi colher uma mulher que se encontrava junto à muralha tendo esta caído de uma altura de cinco metros.

Nesse momento outras duas pessoas atiraram-se da muralha para fugir do toiro.

Esta situação ocorreu durante o momento de entrada dos toiros na vila, num cortejo que é acompanhado pelos campinos e pelos cabrestos. .

Paulo Vieira adiantou que numa outra zona, na rua José André dos Santos, onde se situa a sede do Aposento do Barrete Verde de Alcochete e onde tradicionalmente decorrem largadas, um homem foi também colhido.

Na largada que decorre à mesma hora, mas numa zona entre a Igreja Matriz de Alcochete e a Praça de Toiros (na avenida 05 de outubro), registou-se outra colhida, tendo ferido uma pessoa.

As festas começaram na sexta-feira e decorrem até 13 de agosto e além da situação ocorrida hoje houve já outras colhidas, mas sem ferimentos de gravidade, adiantou.

Neste segundo dia das festas a entrada de toiros na vila estava marcada para as 19:00, seguindo-se as largadas às 21:00 que após terminarem, sendo os animais recolhidos, dá lugar a várias animações musicais e à tradicional noite da sardinha assada nas ruas de Alcochete.

Para as 04:00 estão marcadas largadas de toiros na rua José André dos Santos e na avenida 05 de outubro.

