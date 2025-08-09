Corpo de homem aparece a boiar na Praia de Valadares em Gaia

O corpo de um homem foi detetado na sexta-feira à noite a boiar na Praia de Valadares, em Vila Nova de Gaia (Porto), mas desconhecem-se as causas da morte, anunciou este sábado a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta do aparecimento de um corpo masculino a boiar na praia de Valadares, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, foi recebido pelas 23h36 desta sexta-feira no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

O alerta informava "para a existência de um corpo a boiar na zona de rebentação da praia", lê-se num comunicado enviado à comunicação social.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, bem como dos Bombeiros Voluntários de Valadares, da Viatura Médica de Emergência (VMER) do INEM e da Polícia Judiciária.

À chegada ao local, a polícia constatou que o corpo tinha sido retirado da água pelos bombeiros, tendo o auto de verificação do óbito sido efetuado pelo médico da VMER.

O corpo vai ser, posteriormente, transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, após contacto com o Ministério Público e diligências da Polícia Judiciária.

O Comando Local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência.