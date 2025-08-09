Família de Mourão e jovem polaca entre as vítimas mortais no acidente do IP2

Uma família de Mourão residente em Inglaterra, com quatro elementos, assim como a companheira de um dos filhos, são as vítimas mortais da viatura que ardeu na colisão deste sábado no IP2, em Castro Verde.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que os cinco ocupantes desse veículo incluíam três homens, dois de 20 e um de 55 anos, assim como duas mulheres, de 19 e 51 anos.

"Todos residiam em Inglaterra e quatro deles eram familiares, enquanto a jovem de 19 anos era de nacionalidade polaca, e seguiam de carro para Mourão" no distrito de Évora, relatou a mesma fonte da Guarda.

Um homem, de 26 anos, de Almodôvar, também morreu neste acidente e era o único ocupante do outro veículo envolvido na colisão frontal entre duas viaturas ligeiras de passageiros ocorrida na madrugada de hoje no Itinerário Principal 2 (IP2), perto de Castro Verde, no distrito de Beja.

Na sua página na rede social Facebook, a câmara de Mourão, no distrito de Évora manifestou pesar pela morte de quatro filhos da terra e decretou dois dias de luto municipal, a cumprir no domingo e na segunda-feira.

Fonte do município revelou à Lusa que a família que morreu era constituída pelo marido, o homem de 55 anos, a mulher, de 51, e os dois filhos gémeos, de 20 anos, sendo a rapariga polaca de 19 anos companheira de um dos jovens.

"O município, em articulação com a família e forças da autoridade, designadamente o posto local da GNR de Castro Verde, tomou conhecimento oficial da identificação da matrícula da viatura em que seguiam, confirmando-se a identidade dos passageiros", pode ler-se na publicação na rede social.

Segundo a autarquia, quatro dos ocupantes tinham "naturalidade mouranense" e a jovem estrangeira "relação de afinidade à família".

"Residentes em Inglaterra, seguiam de Faro para Mourão, para as habituais e merecidas férias".

Apresentando as condolências às famílias e amigos das vítimas mortais, a Câmara de Mourão informou ainda que "todas as atividades e eventos promovidos pelo município se encontram cancelados durante todo o fim de semana".

A colisão frontal com seis mortos envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros e aconteceu ao quilómetro 387,500 do IP2, na zona da vila de Castro Verde, tendo o alerta sido dado às autoridades às 02h06 deste sábado, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

O sinistro levou à interdição do trânsito no IP2, durante várias horas, com a circulação rodoviária a ser retomada só ao início desta manhã, às 07h10, indicaram fontes do comando sub-regional e da GNR.

Os corpos das seis vítimas mortais foram levados para os serviços de medicina legal do hospital de Beja.

De manhã, fonte da GNR disse que os corpos das cinco vítimas que seguiam no veículo que ardeu ficaram carbonizados, tendo divulgado logo que a outra vítima mortal era um homem, de 26 anos.

Para o local do sinistro foram mobilizados 36 operacionais, apoiados por 16 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) -- com viatura médica de emergência e reanimação e ambulância de suporte imediato de vida -- e da empresa Estradas da Planície, concessionária da via.