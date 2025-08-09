Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Incêndio dominado nas três frentes de Ribeira de Pena

09 ago, 2025 - 11:08 • Lusa

O incêndio em mato em Moimenta da Beira continua ativo e, segundo os dados do portal da Autoridade Nacional e Proteção Civil, estão 376 homens no combate às chamas, com 105 veículos e nove meios aéreos.

A+ / A-

O incêndio de Ribeira de Pena, no distrito transmontano de Vila Real, tem as três frentes dominadas desde cerca das 10h00, mas continua a ser combatido por 223 bombeiros, com 72 veículos e cinco meios aéreos.

Em declarações à Lusa, Bruno Sarmento, o segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, explicou que as três frentes do incêndio de Ribeira de Pena que estavam ativas, estão "em fase de resolução" desde cerca das 10h00 deste sábado, que é o mesmo que dizer que as "chamas estão dominadas".

Apesar de o incêndio estar dado como dominado, Bruno Sarmento avisa que continua a haver pontos de acesso difícil e que "merecem a atenção dos bombeiros".

A combater as chamas em Ribeira de Pena estavam, pelas 11h00 de hoje, 223 bombeiros, com 72 veículos e cinco meios aéreos.

O incêndio em mato em Alvite, no concelho de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, continua ativo e, segundo os dados do portal da Autoridade Nacional e Proteção Civil, estão 376 homens no combate às chamas, com 105 veículos e nove meios aéreos.

O aumento do estado de prontidão para o nível máximo a partir das 00h00 de domingo prolonga-se até às 23h59 de dia 12, com vista ao reforço de pré-posicionamento de meios face à previsão de uma "complexidade significativa" das condições meteorológicas nesse período, explicou o comandante nacional da ANEPC.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)