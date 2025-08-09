Incêndio em Moimenta da Beira continua por dominar com quase 400 operacionais

Um combate dificultado pelos locais de difícil acesso onde lavra, como explica à Renascença o comandante Elísio Pereira, da Proteção Civil.

O incêndio em Alvite, em Moimenta da Beira (Viseu) continua hoje por dominar, tem duas frentes ativas e é o fogo em Portugal com mais operacionais no combate às chamas, com perto de 400 bombeiros, de 120 viaturas e três meios aéreos.

"Tem a ver com os acessos e com a dimensão da área já afetada. Reposicionar meios e tudo isso demora algum tempo, mas nomeadamente por causa dos acessos", afirma, deixando a "expectativa que durante o dia de hoje sejam debelados" os incêndios na zona.

Em declarações por telefone à Lusa, também José Requeijo, segundo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Sub-Regional do Douro, adiantou que se os ventos não mudarem de direção e se os trabalhos continuarem a correr como estão a correr esta tarde podem ter-se boas notícias ao fim da tarde. "O cenário é animador", disse.

O incêndio, que deflagrou na sexta-feira, colocou casas em risco durante a madrugada na localidade de Paraduça e esta manhã em Alvite, mas esta tarde não há casas em risco e o cenário "está melhor em relação a sexta-feira", referiu à Lusa João Silva, membro da direção dos Bombeiros de Moimenta da Beira.

Segundo a mesma fonte, estão a ser distribuídas mais de mil refeições diárias aos bombeiros e população. "Temos estado a confecionar e a entregar 500 refeições ao almoço e 500 ao jantar".

Muitas das refeições seguem em marmitas para entregar junto das pessoas que estão a combater as chamas na linha da frente, acrescenta João Silva.

"A população está a ajudar os bombeiros com os tratores cisternas, porque esta zona tem muito gado e muitos terrenos agrícolas de fruta e estas gentes têm as cisternas", explicou, apelando a donativos de bebidas e barritas energéticas para dar às pessoas que estão no combate às chamas e que estão a ficar cansadas.