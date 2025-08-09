Incêndio em Moimenta da Beira continua por dominar com quase 400 operacionais

09 ago, 2025 - 16:49 • Redação com Lusa
O incêndio em Alvite, em Moimenta da Beira (Viseu) continua hoje por dominar, tem duas frentes ativas e é o fogo em Portugal com mais operacionais no combate às chamas, com perto de 400 bombeiros, de 120 viaturas e três meios aéreos.
Um combate dificultado pelos locais de difícil acesso onde lavra, como explica à Renascença o comandante Elísio Pereira, da Proteção Civil.
"Tem a ver com os acessos e com a dimensão da área já afetada. Reposicionar meios e tudo isso demora algum tempo, mas nomeadamente por causa dos acessos", afirma, deixando a "expectativa que durante o dia de hoje sejam debelados" os incêndios na zona.
Em declarações por telefone à Lusa, também José Requeijo, segundo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Sub-Regional do Douro, adiantou que se os ventos não mudarem de direção e se os trabalhos continuarem a correr como estão a correr esta tarde podem ter-se boas notícias ao fim da tarde. "O cenário é animador", disse.
O incêndio, que deflagrou na sexta-feira, colocou casas em risco durante a madrugada na localidade de Paraduça e esta manhã em Alvite, mas esta tarde não há casas em risco e o cenário "está melhor em relação a sexta-feira", referiu à Lusa João Silva, membro da direção dos Bombeiros de Moimenta da Beira.
Segundo a mesma fonte, estão a ser distribuídas mais de mil refeições diárias aos bombeiros e população. "Temos estado a confecionar e a entregar 500 refeições ao almoço e 500 ao jantar".
Muitas das refeições seguem em marmitas para entregar junto das pessoas que estão a combater as chamas na linha da frente, acrescenta João Silva.
"A população está a ajudar os bombeiros com os tratores cisternas, porque esta zona tem muito gado e muitos terrenos agrícolas de fruta e estas gentes têm as cisternas", explicou, apelando a donativos de bebidas e barritas energéticas para dar às pessoas que estão no combate às chamas e que estão a ficar cansadas.
Entre as 00h00 e as 17h00 desta sexta-feira foram (...)
Segundo o portal da Autoridade Nacional, há uma outra ocorrência significativa de incêndio em mato na zona de Alvadia, Ribeira de Pena, no Alto Tâmega e Barroso. Contudo, depois do reacendimento, este incêndio está de novo sob controlo dos mais de duzentos operacionais que estão no terreno. É uma atualização, na última hora, da Proteção Civil.
O aumento do estado de prontidão para o nível máximo a partir das 00:00 de domingo prolongar-se-á até às 23:59 de dia 12, com vista ao reforço de pré-posicionamento de meios face à previsão de uma "complexidade significativa" das condições meteorológicas nesse período, explicou o comandante nacional da ANEPC.