Incêndio em Sirarelhos reativado com mais de 100 homens a combater as chamas

09 ago, 2025 - 22:26 • Lusa
Lisboa, 09 ago 2025 (Lusa) -- Mais de cem homens e 30 viaturas combatem um incêndio na zona de Sirarelhos, no distrito transmontano de Vila Real, segundo informação da Autoridade Nacional e Proteção Civil.
O incêndio, cujo primeiro alerta foi dado em 02 de agosto e que já tinha sido controlado pelos bombeiros volta hoje à noite a ser uma das ocorrências mais significativas, segundo dados disponibilizados no portal da Proteção Civil.
Às 22:03, o portal indicava que estavam no local a combater as chamas 110 homens e 31 viaturas, estando o fogo a consumir mato.
SIM // JMR.
Lusa/Fim.