  • Noticiário das 22h
  • 09 ago, 2025
Incêndio em Sirarelhos reativado com mais de 100 homens a combater as chamas

09 ago, 2025 - 22:26 • Lusa

O portal indicava que estavam no local a combater as chamas 110 homens e 31 viaturas, estando o fogo a consumir mato.

Lisboa, 09 ago 2025 (Lusa) -- Mais de cem homens e 30 viaturas combatem um incêndio na zona de Sirarelhos, no distrito transmontano de Vila Real, segundo informação da Autoridade Nacional e Proteção Civil.

O incêndio, cujo primeiro alerta foi dado em 02 de agosto e que já tinha sido controlado pelos bombeiros volta hoje à noite a ser uma das ocorrências mais significativas, segundo dados disponibilizados no portal da Proteção Civil.

Às 22:03, o portal indicava que estavam no local a combater as chamas 110 homens e 31 viaturas, estando o fogo a consumir mato.

SIM // JMR.

Lusa/Fim.

