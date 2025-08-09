Incêndio em Trancoso 50% dominado

[Atualizado às 19h00]

Um incêndio florestal deflagrou este sábado na zona de Freches, município de Trancoso, distrito da Guarda, e estava, às 18h30, cerca de 50% dominado, anunciou a Proteção Civil.

O fogo, com três frentes ativas, estava por volta desta hora com a "cabeça de incêndio 50% dominada" e as frentes direita e esquerda "40% dominadas", afirmou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

A ocorrência deixou um bombeiro com "ferimentos ligeiros num membro inferior".

Neste momento, encontram-se 234 operacionais, 65 meios terrrestres e dez meiso aéreos no combate às chamas, pelas 19h00.

O incêndio em Alvite, em Moimenta da Beira (Viseu) continua também este sábado por dominar, tem duas frentes ativas e é o fogo em Portugal com mais operacionais no combate às chamas, com perto de 400 bombeiros, de 120 viaturas e três meios aéreos.