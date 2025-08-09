IP2 reaberto em Castro Verde após colisão que fez seis mortos

Seis pessoas morreram este sábado em consequência de uma colisão entre dois ligeiros junto à vila de Casével, em Castro Verde, levando ao corte nos dois sentidos do IP2 até ao início da manhã.

Dois veículos ligeiros, um com cinco ocupantes, colidiram de frente ao quilómetro 387 do IP2, e na sequência da colisão, "uma das viaturas, que a transportava as cinco pessoas, incendiou-se", confirmou à Renascença fonte do Centro Distrital das Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

"O incêndio da viatura alastrou-se ao mato no local, que obrigou à deslocação de meios específicos, e entretanto foi extinto", segundo disse fonte do CDOS de Beja à agência Lusa.

O acidente justificou a intervenção de 34 operacionais e 16 viaturas da Proteção Civil e bombeiros, tendo o alerta sido recebido pelas 2h06, segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as circunstancias deste acidente.

