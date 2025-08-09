Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

IP2 reaberto em Castro Verde após colisão que fez seis mortos

09 ago, 2025 - 08:00 • Pedro Mesquita, Redação

Dois carros colidiram de frente. Uma das viaturas incendiou-se, com as chamas a alastrarem-se ao mato no local. O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as circunstancias deste acidente​.

A+ / A-

Seis pessoas morreram este sábado em consequência de uma colisão entre dois ligeiros junto à vila de Casével, em Castro Verde, levando ao corte nos dois sentidos do IP2 até ao início da manhã.

Dois veículos ligeiros, um com cinco ocupantes, colidiram de frente ao quilómetro 387 do IP2, e na sequência da colisão, "uma das viaturas, que a transportava as cinco pessoas, incendiou-se", confirmou à Renascença fonte do Centro Distrital das Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

"O incêndio da viatura alastrou-se ao mato no local, que obrigou à deslocação de meios específicos, e entretanto foi extinto", segundo disse fonte do CDOS de Beja à agência Lusa.

O acidente justificou a intervenção de 34 operacionais e 16 viaturas da Proteção Civil e bombeiros, tendo o alerta sido recebido pelas 2h06, segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as circunstancias deste acidente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)