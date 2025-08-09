Menu
Migrantes que chegaram ao Algarve vão ser extraditados

09 ago, 2025 - 19:50 • João Malheiro

O Ministro da Presidência garante que todos os migrantes receberam os cuidados que necessitavam antes de serem presentes a um juiz. Dez pessoas apresentavam sinais de desidratação e hipotermia.

Sete menores entre os 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve. Dez tinham "sinais de desidratação"
Veja as imagens dos migrantes

Os 38 migrantes que chegaram de barco, esta sexta-feira, à praia da Boca do Rio, em Vila do Bispo, no Algarve, vão ser extraditados, por ordem de juiz, indicou o ministro da Presidência aos jornalistas.

Em Olhão, no âmbito do Festival Marisco, António Leitão Amaro indicou aos jornalistas que não houve pedido de asilo e "não vale a pena especular sobre o assunto e o destino".

O ministro da Presidência explica que haverá dois mecanismos de extradição: o retorno voluntário, mais rápido e em parceria com entidades internacionais, ou o retorno forçado, que será mais demoroso e terá mais custos.

O governante garante que "as autoridades agiram bem e rapidamente" e as pessoas foram identificadas e reencaminhadas, em primeiro lugar, para locais "onde pudessem ser tratadas". Alguns migrantes foram mesmo conduzidos para um hospital.

Havia sete menores e seis mulheres entre os 38 migrantes. Dez pessoas apresentavam sinais de desidratação e hipotermia, e passaram a noite em hospitais.

Entre o grupo, 28 migrantes passaram a noite no posto local da GNR, apurou a Renascença, e dez estiveram sob observação em hospitais.

António Leitão Amaro refere que, durante todo o processo, "todos os direitos fundamentais das pessoas vão ser respeitados" e, até agora, houve "um cuidado humano".

"Quem chega ilegal a Portugal, sabe que as costas portuguesas funcionam", sublinha, ainda, apontando que, em menos de 24 horas, houve uma ação eficaz das autoridades e uma decisão judicial.

O grupo terá passado vários dias no mar, e presume-se que tenha partido de Marrocos, "uma vez que são todos nacionais de Marrocos", segundo o responsável da GNR, que apontou "o destino presumível" como "um ponto na Europa", e não necessariamente Portugal.

