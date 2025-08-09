Menu
Nove urgências de ginecologia e obstetrícia encerradas este fim de semana

09 ago, 2025 - 08:25 • Lusa

A+ / A-

Quatro serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia vão estar encerrados este sábado, assim como cinco no domingo, segundo informação disponibilizada no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com as escalas consultadas pela Lusa na sexta-feira pelas 19h30, vão estar encerradas este sábado as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Almada, Caldas da Rainha, Aveiro e Vila Franca de Xira.

No domingo junta-se a estas quatro urgências a do hospital de Setúbal.

Em ambos os dias, no hospital de Vila Franca de Xira, vai estar também fechada a urgência pediátrica.

A receber apenas grávidas referenciadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão este sábado as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Amadora/Sintra, São Francisco Xavier (Lisboa) e de Leiria.

No domingo são as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Amadora/Sintra e Leiria, com a urgência de obstetrícia de Santarém a acolher igualmente apenas os casos enviados pelo INEM.

Nos dois dias, mas ao nível da urgência pediátrica, o hospital de Loures atende apenas as crianças encaminhadas pelo INEM.

Hoje e no domingo, a urgência pediátrica do hospital Amadora/Sintra recebe somente os menores referenciados tanto pelo INEM como pela Linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

