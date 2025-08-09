Menu
  • Noticiário das 15h
  • 09 ago, 2025
Migrações

Serviço Jesuíta aos Refugiados disponível para acolher 38 migrantes após contacto da AIMA

09 ago, 2025 - 12:10 • Pedro Mesquita

O grupo de 38 migrantes deverá ser presente, nas próximas horas, perante o tribunal de Silves, para identificação. Apenas aí se saberá se estas 38 pessoas vão pedir asilo.

Serviço Jesuita aos Refugiados contactado pela AIMA para acolher 38 migrantes
38 migrantes chegaram ao Algarve na sexta-feira. Foto: GNR

O Serviço Jesuíta aos Refugiados foi contactado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para acolher os 38 migrantes que chegaram na noite de sexta-feira ao Algarve, no caso de estas pessoas pedirem asilo. O grupo que chegou a uma praia em Vila do Bispo num barco de madeira incluía sete menores e seis mulheres.

André Costa Jorge, diretor-geral da instituição em Portugal, confirmou à Renascença a disponibilidade do Serviço Jesuíta aos Refugiados, assim como o contacto da AIMA "no sentido de verificar a nossa disponibilidade para o eventual acolhimento".

"Confirmamos com a AIMA a nossa disponibilidade no caso destas pessoas serem requerentes de asilo", afirmou o responsável, esclarecendo que o destino dos menores depende da situação em que chegaram a Portugal: "se os menores forem menores não acompanhados, serão encaminhados para outra instituição, se estiverem com os seus progenitores ou responsáveis legais, ou tutores, ou pais, poderão ser acolhidos como família".

Sete menores entre 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve com "sinais de desidratação"

País

Sete menores entre 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve com "sinais de desidratação"

Autoridade Marítima Nacional já tinha confirmado a(...)

André Costa Jorge afirmou ainda que o acolhimento será realizado numa "estrutura" do Serviço Jesuíta aos Refugiados no Alentejo.

O grupo de 38 migrantes deverá ser presente, este sábado, perante o tribunal de Silves, para identificação. Apenas aí se saberá se estas 38 pessoas vão pedir asilo, ou se deverão regressar ao país de origem.

Entre o grupo, 28 migrantes passaram a noite no posto local da GNR, apurou a Renascença, e dez estiveram sob observação em hospitais por apresentar sintomas de desidratação e hipotermia.

A origem da embarcação ainda não é conhecida.

