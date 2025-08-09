Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Sete menores entre 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve com "sinais de desidratação"

09 ago, 2025 - 09:26 • Pedro Mesquita , João Pedro Quesado

Autoridade Marítima Nacional já tinha confirmado a presença de duas crianças a bordo. GNR ainda não sabe de onde partiu a embarcação, nem há quanto tempo estava no mar.

A+ / A-
Sete menores entre 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve com "sinais de desidratação"
Grupo de 38 migrantes desembarca na praia da Boca do Rio, em Vila do Bispo, no Algarve. Foto: Autoridade Marítima Nacional

Havia sete menores e seis mulheres entre os 38 migrantes que chegaram de barco, esta sexta-feira, à praia da Boca do Rio, em Vila do Bispo, no Algarve. Dez pessoas apresentavam sinais de desidratação e hipotermia, e passaram a noite em hospitais.

Segundo afirmou à Renascença o major João Gaspar, da Guarda Nacional Republicana (GNR), foi confirmada a presença de "sete menores, bem como também 25 homens e seis mulheres" na embarcação. A Autoridade Marítima Nacional já tinha confirmado a presença de duas crianças a bordo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre o grupo, 28 migrantes passaram a noite no posto local da GNR, apurou a Renascença, e dez estiveram sob observação em hospitais.

"Ainda estamos a apurar" a origem da embarcação, afirmou o responsável da GNR, apontando ainda que o grupo vai ser "encaminhado e presente às autoridades competentes". Não é conhecido há quanto tempo o grupo terá partido em viagem.

"Em primeiro lugar, eles estavam mal a nível de saúde, estavam a precisar de cuidados médicos, apresentavam sinais de desidratação e hipotermia", sublinhou o major da GNR, afirmando que, "em coordenação com INEM, foi logo efetuada uma avaliação do estado de saúde, de forma a serem prontamente transportados para as unidades hospitalares para observação médica, neste caso 10 indivíduos".

O grupo desembarcou na praia pelas 20h, hora em que uma pessoa deu o alerta às autoridades. Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, emitido ao fim da noite de sexta-feira, os sinais de desidratação foram constatados por elementos da Polícia Marítima assim que chegaram ao local.

Portugal não é um destino frequente de embarcações com imigrantes, ao contrário de vários locais no Mediterrâneo, como Lesbos (Grécia), Lampedusa (Itália) ou a costa sul de Espanha.

[notícia atualizada às 10h06]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)