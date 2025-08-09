Menu
Sete menores entre 38 migrantes que chegaram de barco ao Algarve com "sinais de desidratação"

09 ago, 2025 - 09:26 • Pedro Mesquita , João Pedro Quesado

Autoridade Marítima Nacional já tinha confirmado a presença de duas crianças a bordo. GNR ainda não sabe de onde partiu a embarcação, nem há quanto tempo estava no mar.

A+ / A-

Havia sete menores e seis mulheres entre os 38 migrantes que chegaram de barco, esta sexta-feira, à praia da Boca do Rio, em Vila do Bispo, no Algarve. Dez pessoas apresentavam sinais de desidratação e hipotermia.

Segundo afirmou à Renascença o major João Gaspar, da Guarda Nacional Republicana (GNR), foi confirmada a presença de "sete menores, bem como também 25 homens e seis mulheres" na embarcação. A Autoridade Marítima Nacional já tinha confirmado a presença de duas crianças a bordo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Ainda estamos a apurar" a origem da embarcação, afirmou o responsável da GNR, apontando ainda que o grupo vai ser "encaminhado e presente às autoridades competentes". Não é conhecido há quanto tempo o grupo terá partido em viagem.

"Em primeiro lugar, eles estavam mal a nível de saúde, estavam a precisar de cuidados médicos, apresentavam sinais de desidratação e hipotermia", sublinhou o major da GNR, afirmando que, "em coordenação com INEM, foi logo efetuada uma avaliação do estado de saúde, de forma a serem prontamente transportados para as unidades hospitalares para observação médica, neste caso 10 indivíduos".

O grupo desembarcou na praia pelas 20h, hora em que uma pessoa deu o alerta às autoridades. Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, emitido ao fim da noite de sexta-feira, os sinais de desidratação foram constatados por elementos da Polícia Marítima assim que chegaram ao local.

Portugal não é um destino frequente de embarcações com imigrantes, ao contrário de vários locais no Mediterrâneo, como Lesbos (Grécia), Lampedusa (Itália) ou a costa sul de Espanha.

Saiba Mais
