"Vandalismo ferroviário" leva à detenção de cinco pessoas. Outras dez foram identificadas

Cinco pessoas foram detidas e outras 10 foram identificadas por "vandalismo ferroviário" em consequência da realização de "graffitis" nas estações ferroviárias de Campolide e de Alverca do Ribatejo, no distrito de Lisboa.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), estas 15 pessoas, com idades entre os 21 e os 44 anos, foram identificadas nos dias 2 e 6 de agosto, "por introdução em lugar vedado ao público e por danos em consequência da realização de "graffitis" nos parques de material circulante" das estações ferroviárias de Campolide, na cidade de Lisboa, e de Alverca do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira.

Além da identificação dos 15 suspeitos, inclusive a detenção de cinco deles, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, apreendeu "158 latas de "spray" de diversas cores; 80 bicos de latas; sete pares de luvas de látex; quatro balaclavas; um marcador; uma broca de lixa; três máquinas fotográficas e um cartão de memória; e 5.072 doses de liamba".

Em comunicado, a Polícia adiantou que os cinco detidos foram notificados para comparecerem nos serviços do Ministério Público do Tribunal de Vila Franca de Xira.

Dando nota de que foram desmantelados "grupos de vandalismo ferroviário", a PSP reforçou que a Divisão de Segurança a Transportes Públicos mantém uma vigilância contínua e rigorosa nas redes de transportes públicos ferroviários e do Metropolitano de Lisboa, para assegurar a proteção e a tranquilidade dos passageiros e respetivos bens.