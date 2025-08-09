Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 09 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

"Vandalismo ferroviário" leva à detenção de cinco pessoas. Outras dez foram identificadas

09 ago, 2025 - 12:22 • Lusa

A PSP apreendeu ainda "158 latas de "spray" de diversas cores; 80 bicos de latas; sete pares de luvas de látex; quatro balaclavas; um marcador; uma broca de lixa; três máquinas fotográficas e um cartão de memória; e 5.072 doses de liamba".

A+ / A-

Cinco pessoas foram detidas e outras 10 foram identificadas por "vandalismo ferroviário" em consequência da realização de "graffitis" nas estações ferroviárias de Campolide e de Alverca do Ribatejo, no distrito de Lisboa.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), estas 15 pessoas, com idades entre os 21 e os 44 anos, foram identificadas nos dias 2 e 6 de agosto, "por introdução em lugar vedado ao público e por danos em consequência da realização de "graffitis" nos parques de material circulante" das estações ferroviárias de Campolide, na cidade de Lisboa, e de Alverca do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira.

Além da identificação dos 15 suspeitos, inclusive a detenção de cinco deles, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, apreendeu "158 latas de "spray" de diversas cores; 80 bicos de latas; sete pares de luvas de látex; quatro balaclavas; um marcador; uma broca de lixa; três máquinas fotográficas e um cartão de memória; e 5.072 doses de liamba".

Em comunicado, a Polícia adiantou que os cinco detidos foram notificados para comparecerem nos serviços do Ministério Público do Tribunal de Vila Franca de Xira.

Dando nota de que foram desmantelados "grupos de vandalismo ferroviário", a PSP reforçou que a Divisão de Segurança a Transportes Públicos mantém uma vigilância contínua e rigorosa nas redes de transportes públicos ferroviários e do Metropolitano de Lisboa, para assegurar a proteção e a tranquilidade dos passageiros e respetivos bens.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 09 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)