Colisão entre carrinha e moto provoca um morto em Bragança

10 ago, 2025 - 08:10
Um acidente entre uma moto e uma carrinha de caixa aberta provocou a morte a um homem, no sábado, perto da aldeia de Formil, concelho de Bragança.
Segundo o comandante dos Bombeiros de Bragança, Carlos Martins, a vítima mortal tinha 31 anos e acabou por morrer ainda no local. O óbito foi declarado pela equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação).
O alerta foi dado por volta das 2h20. O condutor da carrinha era também um homem que seguia em sentido contrário ao da moto.