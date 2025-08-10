Menu
  • Noticiário das 19h
  • 10 ago, 2025
Doze distritos de Portugal continental sob aviso laranja devido ao tempo quente

10 ago, 2025 - 18:07 • Lusa

No total, todos os 18 distritos de Portugal continental estão sujeitos a avisos do IPMA na sequência da previsão de tempo quente.

Doze distritos de Portugal continental vão estar, a partir deste domingo e até terça-feira, sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido ao tempo quente, avisou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até às 18h00 deste domingo, estão sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) os distritos de Bragança e Vila Real, que depois passam para aviso laranja, que se estende até às 18h00 de terça-feira, de acordo com a mais recente previsão do IPMA.

Viseu, Évora, Guarda, Beja e Castelo Branco e Portalegre encontram-se sob aviso laranja desde cerca das 10h40 deste domingo devido ao tempo quente, com "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima", situação que se mantém até às 18h00 de terça-feira.

A partir das 09h00 de segunda-feira e até às 18h00 de terça-feira, ficam também sob aviso laranja Faro, Setúbal, Santarém e Lisboa, distritos que estão sob aviso amarelo (o menos grave), segundo o IPMA.

Além disso, Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo, desde cerca das 10h40 deste domingo e até às 18h00 de terça-feira, devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima no interior do distrito", segundo as previsões meteorológicas.

No total, todos os 18 distritos de Portugal continental estão sujeitos a avisos do IPMA na sequência da previsão de tempo quente, com 12 sob aviso laranja e seis sob aviso amarelo.

Os avisos do IPMA -- vermelho, laranja e amarelo -- são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.

Além destes avisos, o IPMA alerta para o perigo de incêndio rural em Portugal continental, com a maioria dos concelhos no interior Norte e Centro e na região do Algarve sob perigo "máximo" ou "muito elevado" no dia de hoje e pelo menos até dia 18 de agosto, enquanto o restante território continental está sob perigo "elevado" ou "moderado".

Desde 03 de agosto e até à próxima quarta-feira (13 de agosto), Portugal continental encontra-se em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio rural.

Na quinta-feira, o Governo decidiu renovar a situação de alerta no país, tendo como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.

