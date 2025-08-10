Menu
Crime

GNR detém suspeito de furto qualificado em Palmela e apreende arma e gasóleo

10 ago, 2025 - 10:19 • Lusa

Da apreensão constam 455 litros de gasóleo, 108 quilos de cortiça, uma arma de fogo, 97 cartuchos, 29 munições, 17 ferramentas de construção, uma viatura, cabos de cobre e alumínio e apontamentos das transações de gasóleo.

A+ / A-

Um homem, de 43 anos, foi detido pela GNR em flagrante delito por furto qualificado e uma mulher e outro homem foram constituídos arguidos por recetação de material furtado, no concelho de Palmela.

Em comunicado, a GNR explicou este domingo que a detenção foi efetuada na quarta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Palmela, no distrito de Setúbal, assim como a constituição dos dois arguidos, uma mulher de 32 anos e um homem de 40.

A Guarda indicou que, no âmbito de uma investigação relacionada com "múltiplos furtos perpetrados naquele concelho", os militares da Guarda conseguiram "identificar e deter o suspeito em flagrante".

"No decurso da operação, foram ainda realizados dois mandados de busca domiciliária, que resultaram na constituição de dois suspeitos como arguidos, pelo crime de recetação", e na apreensão de diverso material, pode ler-se no comunicado.

Da apreensão constam 455 litros de gasóleo, 108 quilos de cortiça, uma arma de fogo, 97 cartuchos, 29 munições, 17 ferramentas de construção, uma viatura, cabos de cobre e alumínio e apontamentos das transações de gasóleo, de acordo com a GNR.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Setúbal e saiu em liberdade, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência.

