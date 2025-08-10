Menu
  Noticiário das 12h
  10 ago, 2025
Crime

Homem com cerca de 30 anos morto a tiro no centro da Póvoa de Varzim

10 ago, 2025 - 12:49 • Lusa

A vítima mortal é um cidadão estrangeiro. O alerta foi dado pelas 5h13 da madrugada de domingo.

Um homem com cerca de 30 anos foi este domingo morto com arma de fogo na Póvoa de Varzim (Porto), junto ao Póvoa Arena (antigo recinto de touradas) e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, avançou fonte policial.

Fonte da PSP da Póvoa de Varzim indicou à Lusa que a morte foi registada na Rua Artur Aires, junto ao Póvoa Arena, um espaço de eventos e que antigamente era a praça de touros local, e que o alerta foi dado pelas 5h13 da madrugada de domingo.

A vítima mortal é um cidadão estrangeiro a viver em Portugal com cerca de 30 anos de idade, acrescentou.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária para investigação e não há qualquer detenção até ao momento.

No local estiveram elementos do Corpo de bombeiros da Póvoa de Varzim, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto do INEM, mas não foi possível até ao momento.

